Schloss Drauhofen wird Quartier für Flüchtlinge

Christoph Kulterer, Geschäftsführer und Eigentümer der Hasslacher Gruppe, will das kürzlich erworbene Schloss als Notquartier zur Verfügung stellen: „Damit können wir einen raschen Beitrag zur Ersthilfe und Linderung der größten Not leisten.“ Das ehemalige Schulgebäude wurde so adaptiert, dass es als Notunterkunft genutzt werden kann.