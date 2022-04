„Schokomichi“ in seiner Schokoladenfabrik

Versteckt im 15. Bezirk, genauer gesagt in der Sechshauser Straße 43, wird seit 1880 Schokolade hergestellt. Inhaber Michael Reimer führt den Familienbetrieb bereits in fünfter Generation. „Die Fabrik wurde damals von dem Industriellen Emanuel Kuhnert erbaut und in Betrieb genommen. In den 1890er-Jahren wurde schließlich meine Urgroßmutter geboren. Damals wurden die Süßwaren noch in Holzkisten verpackt und mit der Kutsche transportiert“, erzählt Reimer alias „Schokomichi“.