Ein Arbeiter, der noch immer neugierig ist

Vollblut-Österreicher

Vater Erich inszenierte im Frühjahr 1942 eine Operette am Linzer Landestheater. Während eines Besuchs seiner hochschwangeren Mutter Hilde Engel-Elstner kam Frank in der Linzer Landeskinderklinik zur Welt. Die ersten Tage verbrachte er in Linz. Immer wieder kehrte der Entertainer nach Linz zurück: mit den Eurovisionssendungen „Wetten, dass…?“, „Nase vorn“, beim „Linzer Eiszauber“ in Doppelmoderation. Im Jahr 2000 wurde er zum „Oberösterreicher des Jahrhunderts“ in der Kategorie „Show“ gewählt.