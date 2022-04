Spieler des LASK servieren Bier und Leberkäse

An der Baustelle angekommen, legten die LASK-Profis selbst Hand an und bereiteten eine Jause für die Bauarbeiter vor. Mit im Gepäck hatte die Mannschaft dafür Zipfer-Bier, Leberkäse vom Leberkas-Pepi und Kornspitz von Backaldrin. „Es ist beeindruckend, wie schnell der Bau der Raiffeisen Arena voranschreitet. Mit dem Besuch wollen wir uns für den unermüdlichen Einsatz der Bauarbeiter, die hier von frühmorgens bis abends am Werk sind, bedanken“, sagte LASK-Kapitän Alexander Schlager. Als Erinnerung an den Mannschaftsbesuch teilten die Kicker LASK-Trikots an die anwesenden Bauarbeiter aus.