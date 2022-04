Ein Weltstar im Einsatz für Hoffnung und Freiheit

Gerade erst sorgte die lettische Diva Elina Garanca wieder für viele Schlagzeilen, als sie es mit ihrer Jungenförderungs-Initiative „Zukunftsstimmen“ einer jungen Sängerin ermöglichte, heuer in Göttweig und Kitzbühel auf einer Bühne mit ihrem großen Vorbild zu stehen. Es ist eine tief soziale Ader, die dabei bei der beliebten Mezzosopranistin durchdringt. Als eine Frau, die in einem baltischen Staat in Zeiten der Sowjetunion geboren wurde, weiß sie um den süßen Geschmack, den nur die Freiheit mit sich bringt. Gerade in Zeiten des Kriegs in der Ukraine ist der sehr präsent.