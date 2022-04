Dornbirns Damen wandern aus - aber wohin?

„Wir wurden bei der Jahreshauptversammlung darauf hingewiesen, dass es in den nächsten Jahren keine Möglichkeit für uns gibt, auf der Birkenwiese zu trainieren. Und der aktuelle Trainingsplatz Rote Erde in Hatlerdorf ist eine Zumutung“, sagt Brunold. Wohin die Reise gehen soll, ist offen. Eine Option könnte SW Bregenz sein, in der Frauen-Vorarlbergliga gibt derzeit eine Spielgemeinschaft Bregenz/Dornbirn 1b. Eine Zusammenarbeit mit dem neuen Dornbirn-Präsidenten Hubert Domig hat Brunold kategorisch ausgeschlossen. Sportlich hat Brunold den Aufstieg in die Bundesliga weiter im Auge. Am Sonntag gastieren die Ladys beim Wiener Sport-Club.