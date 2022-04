Altach und Lustenau erhalten Lizenz für 1. Liga

Am Mittwochmittag ist die Mitteilung der Österreichischen Bundesliga in der Geschäftsstelle der Rheindörfler eingetroffen. Wie in den vergangenen Jahren erhält der SCR Altach die Bundesliga-Lizenz für die Saison 2022/23 in 1. Instanz und ohne Auflagen. Auch die Austria darf aufatmen und sich über die Lizenz für die erste sowie die zweite Bundesliga freuen.