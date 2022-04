In Oberwart beginnt die Zukunft der Landwirtschaft

770 Milliarden Liter Wasser fließen Tag für Tag global in den Agrarsektor. Dazu sind zig Tonnen von Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmitteln nötig, um den steigenden Bedarf an Nahrung abzudecken. Wohl überlegte Wege schlägt das Unternehmen PhytonIQ in Oberwart ein. Die Gründer, Architektin und Lebensmitteltechnologin Eszter Simon sowie Bauingenieur und Umweltwissenschafter Martin Parapatits, bieten Lösungen und Techniken für die Lebensmittelproduktion in kleinen Einheiten an.