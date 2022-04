Mehr Geld für Kärntens Busverbindungen gefordert

Mobilitätswende sei möglich

Vor allem das Fehlen von Förderungen würde es oft unmöglich machen, Projekte umzusetzen. Dobernig: „Dabei kann man in Tirol oder in Salzburg sehen, dass mit genügend finanziellen Mitteln eine Mobilitätswende möglich ist. Vorarlberg ist in diesem Bereich ein Musterbeispiel. “