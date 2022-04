Gewerkschaft fordert Schließung am Karsamstag

Zwei Drittel sind Frauen

Von den knapp 40.000 Handelsangestellten in Kärnten sind zwei Drittel Frauen. „Am Karsamstag nachmittags offen zu halten, wäre ein massiver Eingriff in die dringend benötigten Ruhephasen der vorwiegend weiblichen Beschäftigten“, so Granegger zu den Bestrebungen einiger Handelsbetriebe. Das Osterfest zählt laut Gewerkschaft zu den kulturell wichtigsten Feierlichkeiten in Kärnten und sollte daher auch entsprechend verbracht werden können.