Leiche bei Großbrand im Dorfzentrum entdeckt

In der Nacht auf Dienstag, kurz vor 1 Uhr, brach in der Schweizer Gemeinde Wattwil (Kanton St. Gallen) im Dorfzentrum ein Großbrand aus. Im Zuge des Feuerwehreinsatzes, an dem über 150 Florianis beteiligt waren, wurde in einer der Wohnungen eine Leiche entdeckt. Die Behörden ermitteln.