Rückschlag für Red Bull: Jetzt muss der Speck weg!

Ein herber Rückschlag, aber kein Weltuntergang - so lässt sich die momentane Situation bei Red Bull Racing zusammenfassen. Ein Leck in einer Benzinleitung ließ den RB18 von Max Verstappen im Albert Park ausrollen. „Wir müssen verstehen, was diesen Fehler verursacht hat“, sagte Teamchef Christian Horner und betonte: „Es liegt eine lange Saison vor uns, und wir haben die Basis für ein schnelles und konkurrenzfähiges Auto, aber wir müssen diese Probleme schnell in den Griff bekommen und werden weiter Druck machen.“