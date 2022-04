Insasse riss sich in Zelle selbst das Auge heraus

Im Krankenhaus tobte er weiter

In der Nacht vom 25. auf den 26. März spielten sich dann unbeschreibliche Szenen in der videoüberwachten Zelle des Insassen ab. In einem Anfall riss sich der Georgier sein eigenes Auge heraus. Verstörte Beamte, die die unfassbaren Szenen auf einem Monitor mit ansehen mussten, bargen den Schwerverletzten aus der Zelle. Das Justizministerium bestätigte den grauenhaften Vorfall auf „Krone“-Anfrage. Nach seiner Verstümmelung tobt der geistig abnorme Rechtsbrecher nun in einem Wiener Spital weiter - rund um die Uhr bewacht von Justizwachebeamten.