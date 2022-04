Kim Kardashian: Ihr Sextape-Albtraum geht weiter

Kanye will Kims Sextape gekauft haben

Unklar ist, ob zum Material das zweite Sextape gehört, das Kims Ex-Ehemann Kaye West nach eigener Aussage Ray J abgekauft haben soll. Im Jänner hatte „Ye“ im Interview mit „Hollywood Unlocked“ enthüllt, dass er sich die einzige Hardcopy eines zweiten Sex-Videos seiner damals Noch-Ehefrau eigenhändig besorgt hatte: „Ich bin hin und habe mir den Laptop von Ray J in der Nacht selbst abgeholt. Ich traf mich mit einem Mann am Airport und nahm dann den Nachtflug direkt zurück. Ich habe Kim den Laptop morgens um 8 Uhr übergeben.“ Deren Reaktion: „Sie hat angefangen zu weinen, als sie den Film gesehen hat.“