Gemeinsame Benefiz-Aktion für Leukämiekranke

Großes Benefiz-Backen in Schreiner’s Bakery

Jetzt laden Lisa Schuh, die OSG sowie Nina und Benjamin in Schreiner’s Bakery in Großpetersdorf zu einem hoch motivierten Benefiz-Backen ein. „Es wird einen Langosverkauf und ein Mehlspeisenbuffet geben“, so Benjamin und Nina. „Bei allem wird der komplette Erlös an die Leukämieforschung Graz gespendet.“