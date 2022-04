„Kloepfer grüßte uns Schüler immer zuerst“

Über fünfzig Jahre praktizierte er als Werksarzt, Distriktarzt, Gestütsarzt, Hausarzt, Bahnarzt, Schularzt, Armenarzt, Klosterarzt und Chefarzt der von ihm begründeten Köflacher Rettungsabteilung. Sein Arbeitstag ging bis spät in die Nacht, nach vierzig Patienten und mehr in seiner Ordination eilte Hans Kloepfer noch zu einem Dutzend Weststeirern, die am Krankenlager auf den Doktor warteten. Den oft stundenlangen Fußmarsch bei Wind und Wetter, meist in Begleitung von Hund „Mandy“, nahm er stets in Kauf - bis zu seinem Tod.