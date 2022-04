Zollabfertigung soll digitalisiert werden

Staus rundum den Güterbahnhof, lange Warteschlangen vor dem in die Jahre gekommenen Gebäude - Lkw-Fahrer, die dort zu tun haben, sind nicht zu beneiden. Bessere Zeiten verspricht nun Finanzminister Brunner, der das Zollamt komplett umbauen will. Nicht nur am Gebäude, auch an den Abläufen soll sich einiges ändern.