Scharfschützin avanciert zur „Heldin“ der Ukraine

Russen „keine Menschen“

Und ihr Statement scheint klar: Man kämpfe schließlich gegen „keine menschlichen Wesen“. Selbst die Faschisten seien nicht so abscheulich gewesen, zitieren sie Kameraden an der Front. Sie solle zudem versprochen haben, „bis zum Ende“ zu kämpfen, und rief dazu auf, „alle Invasoren auszuschalten“, schreibt das Militär in den sozialen Netzwerken.