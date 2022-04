EU verschärft Sanktionen gegen Russland weiter

Borrell hofft darauf, dass die EU möglichst bald auch den Import von Öl aus Russland einschränkt. Ein Öl-Embargo sei zwar nicht Teil des aktuellen Sanktionspakets, über das die EU-Staaten derzeit beraten, sagte der Spanier am Rande von Beratungen der NATO-Außenminister in Brüssel, doch es werde Thema beim Treffen der EU-Außenminister am Montag sein. „Und früher oder später, ich hoffe früher, wird es passieren.“