Ungewöhnlich! F1-Legende Berger gibt WM-Tipp ab

Ex-Formel-1-Pilot Gerhard Berger hat sich unerwartet früh in der neuen Saison einen Weltmeister-Tipp entlocken lassen. Er setzt auf Titelverteidiger Max Verstappen. „Die Ferrari sind im Moment wirklich gut unterwegs, die sollte man nicht unterschätzen. Aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass eigentlich Verstappen heuer mein Favorit ist“, meinte Berger am Donnerstag in Wien. „Ich glaube, dass Verstappen mit Red Bull heuer bessere Chancen hat als letztes Jahr.“ Er gebe selten einen WM-Tipp ab, „aber aus irgendeinem Grund habe ich heuer das Gefühl, so wie die aufgestellt sind“.