Russell im Vorteil? „Hamilton kommt nicht klar!“

„George Russell kann bis zu einem gewissen Grad mit dem Auto umgehen“, meint Villeneuve in seiner Kolumne bei „Formule1.nl“. „Vielleicht liegt das an seinen Jahren bei Williams, wo er auch ein schwieriges Auto fahren musste. Aber Lewis Hamilton kommt überhaupt nicht klar!“ Zuletzt war der Brite im Qualifying von Saudi-Arabien bereits in Q1 gescheitert. Erstmals seit 2009 in Silverstone!