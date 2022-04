Otto Schenk trauert um seine Ehefrau Renée

Maria in „Familie Leitner“

So war sie etwa in der legendären ORF-Serie „Familie Leitner“ als Maria zu erleben. Und an der Josefstadt war sie etwa in der Saison 1955/56 als Ida in „Bei Kerzenlicht“ von Karl Farkas und Siegfried Geyer, 1958/59 als Daisy Delahay in der legendären Boulevardkomödie „Charleys Tante“ und zuletzt 1968/69 als Yvonne in „Herzliches Beileid“ von Georges Feydeau zu erleben.