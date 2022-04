Jede achte verschiffte Ware steckt fest

In den Lieferketten auf See ist nach Daten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) noch keine Entspannung in Sicht. „Weltweit nimmt die Zahl der in Staus befindlichen Schiffscontainer wieder zu“, berichtete das Institut am Mittwoch. Derzeit würde etwa jede achte verschiffte Ware feststecken. Im vergangenen Jahr war dieser Wert nur in zwei Monaten höher.