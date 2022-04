Mehr als 10.000 Fotos belasten Linzer Zahnarzt

MItarbeiterinnen heimlich gefilmt

Am Mittwoch musste sich der 59-Jährige wegen mutmaßlichen Besitzes von Kinderpornografie verantworten - es war schon die zweite Verhandlungsrunde. Der Angeklagte bekennt sich zum Vorwurf nicht schuldig. Ihm wird aber auch vorgeworfen, in seiner Ordination eine Kamera installiert zu haben, mit der er seine Mitarbeiterinnen heimlich beim Umkleiden gefilmt haben soll. Der Zahnarzt - die Praxis musste er schließen - behauptet, dass er auf diese Weise nur den Diebstahl von Geld aus der Kaffeekasse klären wollte. Der Fokus der Kamera war offenbar aber auf den Unterleib der Frauen gerichtet. Eine als Zeugin geladene Assistentin (30) wusste nichts von Diebstählen oder einer Kamera - sie ist empört: „Hätte ich so etwas gesehen, hätte ich es nicht zugelassen.“ Sie selbst habe sich auf den sichergestellten Video-Aufnahmen aber nicht erkannt.