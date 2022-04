Erema schafft mehr Platz für Recycling-Zukunft

Erema lässt die Bau-Wut nicht los! Erst Ende 2020 war ein 20-Millionen-Euro-Ausbau in Ansfelden fertiggestellt worden, im letzten Jahr wurde auch die Platzreserve in St. Marien immer mehr mit Leben gefüllt - und nun rollen erneut die Bagger an. Die Zentrale wird um ein Forschungs- und Entwicklungszentrum erweitert.