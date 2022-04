Touristenmagnet Ruster Bucht steht Relaunch bevor

Ein beliebtes Ausflugsziel für viele Touristen ist die Ruster Bucht mit dem Seebad. Nachdem aber das Angebot auch in anderen Orten rund um den Neusiedler See in letzter Zeit gewachsen ist, will man in der Storchenstadt nun auf Erneuerung und Modernisierung setzen. Erste Entwürfe für die Neugestaltung gibt es schon.