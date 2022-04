Autozulieferer EKB in Braunau baut 300 Stellen ab

Unterstützung für Betroffene

Ein Sozialplan für die generell nicht hochqualifizierten Beschäftigten wurde erarbeitet, es werde „umfassende Unterstützungsmaßnahmen für die betroffenen Beschäftigen“ geben, heißt es. Grund für den Umbau in Braunau sei, dass man in der Produktion stark wachsen müsse, damit sie sich wieder rechne. Fehlende großflächiger Ausbaumöglichkeit und um andere Standorte besser auszulasten, habe man sich in der Zentrale des familiengeführten Unternehmens in Niederbayern entschieden, Braunau zu einem Forschungsstandort umzubauen. Schon jetzt arbeite die Hälfte des Innviertler Teams in Forschung und Entwicklung.