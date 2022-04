Trotz Vollbremsung in stehendes Auto gekracht

Ein 22-jähriger Autolenker war am Dienstag um 7.45 Uhr auf der Hohenemserstraße (L 203) in Richtung Lustenau-Zentrum unterwegs. Vor ihm musste ein 46-jähriger Mann seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Der 22-Jährige sah das zu spät, leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, krachte aber trotzdem mit voller Wucht gegen das Auto vor ihm. Dieses wiederum schob sich in den Pkw davor, der von einer 42-jährigen Frau gelenkt worden war.