Muss nun das Familiensilber verscherbelt werden?

Erstaunliches tut sich derzeit in der Touristenhochburg Lech am Arlberg. Dort wurde in der Gemeindevertretersitzung am Montag das Budget beschlossen. An sich keine große Sache, wäre da nicht die „Kleinigkeit“ von zwölf Millionen Euro. Zwölf Millionen Euro, die fehlen. Die Gemeindevertreter der Liste „Unser Dorf“ raufen sich angesichts dieser Zahlen die Haare. Der Finanzreferent der Liste, Thomas Eggler, findet deutliche Worte: „Die finanzielle Situation von Lech ist dramatisch. Unsere Gemeinde steht vor riesigen finanziellen Herausforderungen durch den Bau des Gemeindezentrums und den Coronaschaden der letzten Jahre.“