Unter Strache entlassen: „Es gab nie einen Grund“

Aktuelle Entwicklungen gibt es trotzdem: In der jüngsten Verhandlung vor Gericht wurde die fristlose Entlassung Holdhaus‘ für nichtig erklärt (genau wie einen Monat zuvor schon jene seines Vaters), jetzt geht‘s außerdem noch um den Geschäftsführervertrag Holdhaus‘ mit seiner Beraterfirma „Consult“, um dessen Gültigkeit er weiterhin kämpfen will. Über all das und selbst eine parlamentarische Anfrage an den jetzigen Minister Kogler in dieser Causa spricht Holdhaus hier im Video.