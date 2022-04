Frost: „Hellblaues Auge“ für Österreichs Bauern

In vielen Landesteilen sind die Temperaturen in der Nacht auf Montag unter den Gefrierpunkt gefallen. Besonders die Obstbauern in Österreich zitterten, die Obstbäume dürften den Frost aber relativ gut überstanden haben. Am gefährdetsten waren Marillenbäume in Ostösterreich, die wegen des bisher milden Wetters im März schon stark blühten. Jetzt wurden in der Wachau aber -2 bis -4 Grad Celsius gemessen. Im Laufe des Tages konnte dennoch aufgeatmet werden. Für die restliche Woche scheint die Gefahr von Frostschäden gering.