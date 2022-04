King Hannah: Die Liebe zum nostalgischen Sentiment

Die Beatles, Echo & The Bunnymen, Frankie Goes To Hollywood, Atomic Kitten oder die Extreme-Metal-Pioniere Carcass - die Musikhistorie der westbritischen Stadt Liverpool sucht ihresgleichen und sorgt seit jeher in unterschiedlichsten Sparten für Furore. Was aber, wenn man aus dem Herzen dieser Kulturmetropole kommt und sich so ganz und gar nicht mit den Klängen der Merseyside auseinandersetzen mag? Das hochgehypte Duo King Hannah kann davon mehr als nur ein Lied singen. Sängerin Hannah Merrick und Instrumentalist und Wohnungskollege Craig Whittle sehnen sich nämlich nicht nach den Fab Four, wiewohl die psychedelischen Seiten der Spät-Beatles nicht ganz aus dem King-Hannah-Kosmos getilgt werden können. Das Debütalbum „I’m Not Sorry, I Was Just Being Me“ fischt ganz woanders. The Doors, Stoner Rock, ein bisschen Lana Del Rey. Die amerikanische Westküste in all ihren stromgitarrenlastigen Ausformungen ist hier state of the art.