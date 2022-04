Gedenkstätte für die Opfer des NS-Regimes enthüllt

Wie in anderen burgenländischen Gemeinden hatte es auch in Kemeten eine Romasiedlung gegeben. Alle Bewohner - rund 200 Menschen - wurden verschleppt und in Konzentrations- oder Arbeitslager gebracht. Aber auch Juden, politisch Verfolgte und Menschen mit Erkrankungen oder Behinderungen zählten zu den Opfern der Nazis.