ICE: Salzburg in Finalserie gegen Fehervar Favorit

Seit dem Aus des VSV am Freitag gegen Fehervar steht Salzburg als österreichischer Meister fest. Das Saisonziel ist damit aber noch nicht erreicht, noch fehlen vier Siege. Denn die Bullen wollen vermeiden, so wie 2014 und 2018 (jeweils gegen Südtirol) nach einer Niederlage im Ligafinale mit hängenden Köpfen als rot-weiß-roter Champion geehrt zu werden. Die Salzburger haben den Grunddurchgang auf Platz eins beendet und in den ersten zwei Play-off-Runden gegen Znojmo und die Vienna Capitals noch keine Niederlage kassiert. Sie gelten auch im Finale als Favorit.