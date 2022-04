Wörthersee autofrei: Für einen guten Zweck radeln

Die Radsaison in Kärnten beginnt heuer wieder mit einem traditionellen Event. Und beim Radtag am autofreien Wörthersee am 24. April haben Pedalritter und Skater allen Grund zum Jubeln: Der Erlebnistag feiert nämlich sein 25-Jahr-Jubiläum. Da dürfen die Teilnehmer auf einige Überraschungen gespannt sein.