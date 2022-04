Ladendieb versetzt Security-Mann heftigen Kopfstoß

Zwei Männer (30 und 46 Jahre) haben am Freitagabend in einem Lebensmittelgeschäft in Wien-Favoriten mehrere alkoholische Getränke in einen Rucksack gesteckt haben. Einer der Verdächtigen versuchte dann, mit dem Gepäckstück das Geschäft zu verlassen - allerdings ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete das Duo und hielt die beiden an. Daraufhin wurde er jedoch vom 30-Jährigen bedroht und attackiert.