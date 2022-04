Sarah Palin will für den US-Kongress kandidieren

Die frühere republikanische Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin will für den US-Bundesstaat Alaska ins Abgeordnetenhaus in Washington einziehen. „Amerika befindet sich an einem Wendepunkt“, erklärte die Unterstützerin von Ex-Präsident Donald Trump am Freitag auf Facebook. „Als ich gesehen habe, wie die extreme Linke das Land zerstört hat, wusste ich, dass ich aufstehen und mich dem Kampf anschließen muss.“