Spontane Urlaube & Inflation spielen große Rolle

Obwohl Kärnten jährlich Gästebetten verliere, habe unser Bundesland im Ringen um Touristen, die naturverbundene Urlaube bevorzugen, weiterhin alle Trümpfe in der Hand. „Der Tourismus wird auch wieder zu einem sicheren Arbeitsplatz“, so Kresse. „Permanent haben sich in den letzten zwei Jahren die Voraussetzungen geändert, Betriebe haben Unglaubliches geleistet. Wir sind mit einem blauen Auge durch die Krise gekommen.“ Touristiker, Wirtschaftskammer und Kärnten Werbung haben gut zusammengearbeitet. Der Fremdenverkehr sei dadurch gewissermaßen krisenresistent geworden.