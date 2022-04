„Camp Merkur“ in Bruckneudorf wird nicht belegt

Er war daher in laufendem Kontakt mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Ihm ist es nun in Gesprächen gelungen, die Verantwortlichen von unserem Zugang zu überzeugen: Das Camp wird nicht wieder in Betrieb genommen.“ Auch in Bruckneudorf soll, wie im restlichen Burgenland, der „Weg der kleinen Einheiten“ beibehalten werden. „Der Weg der Hilfsbereitschaft gegenüber den Geflohenen und zur Akzeptanz in der Bevölkerung kann nur sein, Familien in kleinen Einheiten unterzubringen“, so Dreiszker. Auch aus dem Büro des Landeshauptmanns heißt es: „Wir sind uns mit dem Bund einig, dass das Camp nicht neu belegt wird.“ Das wird vom Innenministerium bestätigt: „Derzeit besteht kein Bedarf zur Nutzung“, heißt es.