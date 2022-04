Feldhofer will österreichischen ÖFB-Teamchef

„Wir brauchen uns nicht verstecken. Es wäre sicher gut, wieder einmal einen österreichischen Trainer zu nehmen“, schilderte der 42-jährige Steirer am Freitag seine Sicht. Dass er selbst an der Trainerbank des ÖFBs Platz nehmen werde, schließt er aus. „Es gibt eh die üblichen Verdächtigen, der ÖFB wird schon den Richtigen finden“, so Feldhofer ohne dabei Namen zu nennen.