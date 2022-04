Klingelstreiche gemeldet - Waffendepot aufgeflogen

Am Donnerstagabend wurden Beamte der bayrischen Polizeiinspektion Lindenberg zu einer Ruhestörung in der, nur wenige Kilometer von der Vorarlberger Grenze entfernten, Gemeinde Weiler gerufen. Ein 47-jähriger Mann meldete hierbei mehrere Jugendliche, welche ohne Grund mehrmals an seiner Türe klingelten. Ein „Eigentor“ für den Anrufer, denn am Ende musst er sich den Polizisten erklären.