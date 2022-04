Suchtgifthandel im großen Stil aufgeflogen

Sechs Beschuldigte

Am Montag konnten in diesem Zusammenhang in Klagenfurt sechs Beschuldigte, ein 69-jähriger Kroate, ein 48-jähriger Klagenfurter, zwei Slowenen im Alter von 18 und 19 Jahre sowie zwei 18-jährige Sloweninnen festgenommen werden. Im Zuge der Festnahme konnten gut 650 Gramm Kokain, 60 Gramm Heroin und 240 Gramm Cannabisprodukte sichergestellt werden.