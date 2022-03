10 Jahre Haft für Kärntner Neonazirapper Mr. Bond

Die Vorwürfe gegen den 38-Jährigen reichten weit über die typische Wiederbetätigung hinaus - denn ein rechtsextremer Attentäter in Halle (Deutschland), hatte sich während des Anschlags auf eine Synagoge mit zwei Toten durch „Mr. Bond“ aufpeitschen lassen. Auch zum Massenmörder von Christchurch in Neuseeland soll es Kontakte gegeben haben. Damit fällt der Neonazi-Rapper in eine besondere Kategorie ewiggestriger und gefährlicher NS-Sympathisanten.