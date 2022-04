Neue Studienplätze für Hebammen in Oberösterreich

Hebammen sind für werdende Mütter wichtige Ansprechpartner in der gesamten Schwangerschaft. Allerdings gibt es viel zu wenige Geburtshelferinnen in den Spitälern und mit Kassenverträgen. So kann es vorkommen, dass eine Hebamme bis zu fünf Schwangere im Kreißsaal betreuen muss. Und dass Jungmütter für die Betreuung im Wochenbett keine Hebamme mit Kassenvertrag finden.