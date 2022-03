Nur eine Hebamme für bis zu fünf werdende Mütter

400 Hebammen kommen von 5. bis 7. April im Linzer Brucknerhaus beim Österreichischen Hebammenkongress zusammen. Neben aktuellen Infos zur Geburtshilfe wird auch die Arbeitssituation dabei Gesprächsthema sein. 463 Hebammen gibt es derzeit in OÖ, 26 Prozent sind nur in Krankenhäusern tätig, 18 Prozent frei praktizierend, 56 Prozent arbeiten zusätzlich zum Krankenhaus auch in einer freien Praxis.