Ein Campus als Leitbild für die Klima-Zukunft

Einblick in Klimaschutz

Das Angebot richtet sich besonders an Schulklassen, die von „Klima-Rangern“ Einblick in das Thema Klimaschutz erhalten. In weiterer Folge ist die Zusammenarbeit mit Bildungspartnern und Interessenverbänden ist geplant. Für Privatpersonen soll es ebenfalls Führungen geben.