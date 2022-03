Jedes Team braucht ethnische Minderheit oder Frau

„Wir glauben, diese Initiative wird in großem Maß dazu beitragen, diverse Kandidaten früh in ihrer Karriere zu finden und zu identifizieren“, hieß es in dem Statement. Wann die Regel in Kraft treten soll, ist nicht expliziert angegeben, doch anzunehmen ist, dass sie ab der nächsten Einstellungswelle für Trainer im Jänner 2023 gelten wird.