Tausende Euro aus Paternioner Privathaus gestohlen

Bisher unbekannte Täter brachen am Montag zwischen 14 und 17 Uhr in ein Einfamilienhaus im Gemeindegebiet von Paternion ein, indem sie die Eingangstür zum Wintergarten aufhebelten und sich so Zutritt zum Wohnbereich verschafften. Sie stahlen aus dem Haus Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro und Schmuck.