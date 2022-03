Falsches Mail: Internet-Betrug mit dreister Falle

Beruhigung verschaffte ihr erst ein Anruf bei der Arbeiterkammer Burgenland. „Es kam hier selbstverständlich kein rechtsgültiger Vertrag zustande. Die Kundin wurde überlistet und in die Irre geführt“, so Konsumentenschützer Christian Koisser. Letztlich blieben nur die bezahlten 1,50 Euro als Schaden über. Koisser rät bei derartigen Nachrichten aber zur Vorsicht. Durch spezielle Software können Betrüger an sensible Daten kommen, sogar ein Zugriff aufs Online-Banking sei vielfach möglich.