AMS und BFI starten Ausbildungen in der Pflege

Das AMS Neusiedl am See und das BFI setzen einen Ausbildungsschwerpunkt im Pflegebereich. „Ausgebildet werden in Zusammenarbeit mit dem BFI Pflegeassistenten und Heimhelfer“, erklärt Petra Beidl, Geschäftsstellenleiterin vom AMS Neusiedl am See. „Pflegekräfte werden gesucht, die Beschäftigungschancen in diesem Bereich sind sehr gut. Darüber hinaus erfüllen sie eine äußerst wichtige Rolle in unserer Gesellschaft.“